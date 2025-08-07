7日午後、東京・調布市を走る京王線の特急電車に線路脇から倒れてきた木が接触し、現在も一部区間で運転を見合わせています。現場から中継です。倒木があった現場が見える住宅のベランダをお借りしてお伝えします。倒木から2時間あまりがたった午後2時半ごろ、こちらに到着しましたが、そのときには倒れてきた木を切って、現場から撤去する作業が始まっていました。現在は木をクレーンで吊った状態で、30人から40人ほどの作業員が