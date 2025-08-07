7日午後0時半すぎ、航空自衛隊のF2戦闘機が茨城県沖で墜落しました。パイロットは緊急脱出して救助され、無事でした。航空自衛隊によりますと、7日午後0時半すぎ、茨城県・百里基地所属のF2戦闘機1機が、茨城県沖の訓練空域で墜落しました。戦闘機は1人乗りで、パイロットは墜落前にパラシュートで緊急脱出し、ヘリで救助されました。その後、病院に搬送されましたが、意識もあり、目立ったケガもないということです。現時点で、墜