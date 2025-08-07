主食であるコメ価格の高騰が国民生活に直撃するなか、「コメを買ったことがない。売るほどある」との発言で、農林水産相の任を解かれた自民党の江藤拓氏。地元・宮崎では、先の参院選で、自民党内では“勝って当たり前”とみられていた現職候補が4000票あまりの差で野党候補に敗れる結果となった。【写真】宮崎で自民大敗の“本当の元凶” 強い逆風を招いた原因とは江藤氏の失言が有権者の不信感につながる──。自民党関係者