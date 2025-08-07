日本野球機構（NPB）が7日の公示を発表。巨人は先発予定の田中将大投手を1軍登録しました。田中投手は4月3日の中日戦で日米通算198勝目をあげましたが、その後は白星に恵まれず、5月2日に1軍登録を抹消されました。その後は2軍で先発ローテーションで回り、12試合で4勝2敗、防御率は3.46としています。8月3日には1軍の練習に合流。阿部慎之助監督も「勝ちをつけられるようにやってくれるはず」と期待を寄せています。