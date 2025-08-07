◇MLB ナショナルズ2×-1アスレチックス(日本時間7日、ナショナルズ・パーク)ナショナルズの小笠原慎之介投手が中継ぎ登板し、1と1/3イニングを投げ無安打無失点の成績でした。1-1の同点で迎えた7回、2死から登板した小笠原投手。最初の打者に四球こそ出したものの、次打者をセカンドフライに打ち取ると、続く8回は先頭をスライダーで空振り三振に切ると、次打者をセンターライナー、ライトライナーで三者凡退に抑えます。今季はこ