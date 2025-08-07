ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 林官房長官、首相の居眠り否定 広島平和記念式典の動画拡散で 石破茂 林芳正 話題の動画 広島県 時事ニュース 林官房長官、首相の居眠り否定 広島平和記念式典の動画拡散で 2025年8月7日 16時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 林芳正官房長官が7日の記者会見で、広島市での平和記念式典に言及した 石破首相が居眠りをしていたのではないかとのSNS上の指摘に関し、否定 石破首相が目を閉じて動かず、約5秒後に顔を上げる動画が拡散していた 記事を読む おすすめ記事 中居正広氏に新事実報道！全否定した“性暴力”の中身…代理人弁護士は「出所不明」と一蹴 2025年8月7日 10時55分 中居正広、元フジアナへの「性暴力の全貌」報道で絶たれた “名誉回復” の希望「これが決定打かな」ネット震撼 2025年8月6日 16時12分 「香典が遺族に渡ってない」中山美穂（享年54）「お別れの会」で起きていた“深刻トラブル”《妹・忍は取材に…》 2025年8月7日 7時0分 下駄華緒氏が明かす、現代では考えられない火葬場トラブル 2025年8月7日 11時31分 高畑充希起用に批判の声は“見出し”のせいで勘違いか、新海誠監督は「作っておいて良かった」 2025年8月6日 18時0分