山口県、JR美祢線、厚狭駅、長門市駅2023年夏の大雨で被災し運休が続く山口県のJR美祢線を巡り、県と沿線3市は7日、バス高速輸送システム（BRT）で復旧を目指す方針で一致した。村岡嗣政知事と3市長が県庁で協議し、確認した。鉄路は全線で廃止となる。JR西日本の管内で廃線となれば18年の三江線（島根、広島両県）以来。美祢線は厚狭（山陽小野田市）―長門市間で県を縦断する路線。JR西は「JR単独での鉄道の復旧、運行は困