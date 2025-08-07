精密機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）を巡る捜査が違法と認定されたことを受け、最高検は７日、捜査・公判の問題点を検証した報告書を公表した。起訴した主任検事が立証に不利な消極証拠に関する捜査を十分に行わず、法令解釈の検討も慎重さを欠いていたと指摘。消極証拠が幹部に報告されていないなど、決裁にも問題があったと総括した。同社を巡っては、警視庁公安部が２０２０年３月、噴霧乾燥機を不正輸出した疑いで