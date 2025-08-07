球場に掲げられている日本野球機構（NPB）の旗日本プロ野球選手会は7日、東京都内で日本野球機構（NPB）と事務折衝を行い、暑さ対策のため、将来的に夏場はドーム球場中心の開催になるような日程づくりを求めた。森忠仁事務局長は「選手やお客さんに何かあってからでは遅い」と説明した。屋外でのデーゲーム開催が多い2軍公式戦もドーム球場での実施を増やすように要望した。また、誹謗中傷対策も協議し、選手会が求める悪質な