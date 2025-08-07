堂安律（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】サッカー、ドイツ1部リーグのアイントラハト・フランクフルトは7日、同リーグのフライブルクから日本代表MF堂安律（27）を獲得したと発表した。契約期間は2030年6月末まで。堂安はクラブ公式サイトのインタビューで「全力を尽くし、得点やアシストで貢献したい」と抱負を語った。Eフランクフルトは昨季リーグ3位で、新シーズンは欧州チャンピオンズリーグに出場する。兵庫県出身の