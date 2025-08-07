ソフトバンク・細川亨２軍バッテリーコーチの長女で、モデルや女優の細川愛倫が５日、インスタグラムを更新。ボタニカルプールクラブでの「水着コーデ」を投稿した。細川は水色のビキニ、白のショートパンツ姿で撮影した写真を添え、「ずっと行きたかったＢＰＣに行けたの」と満足げ。「丸一日水と触れ合える時間があって、最高すぎたし、現実逃避もできてスッキリ」とつづった。細川は現役早大生の２１歳。フォロワーからは