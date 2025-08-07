元保護猫の篤（あつし）くん（8歳・男の子）と美晴（みはる）ちゃん（5歳・女の子）は、Xユーザー・Atsushiさん（@Astusi_Miharu）と暮らしています。命を見送った経験を乗り越え、新たに迎えたふたり。その出会いは、導かれるように訪れました。【写真】本当の兄妹みたい！ ピトッと寄り添う姿にきゅん悲しみに光を灯した小さな子猫2017年、初代の猫を亡くした飼い主さんに新たな出会いが訪れました。「もともと2匹の猫と暮らして