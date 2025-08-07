8月6日、8人組アイドルグループ「timelesz」が、年内からドームツアーを始まることがわかった。「現在timeleszは、『We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1〜FAM〜』と題したアリーナツアーを開催中です。同日には、横浜アリーナで神奈川公演の初日がおこなわれました。その公演終盤、約1万5000人が見守るなか、サプライズでドーム公演の開催が発表されたのです」（芸能プロ関係者）ドーム公演は、京セラドーム大阪にて202