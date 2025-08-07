謝罪しても、沈黙しても、炎上は止まらない――。人気者の地位から一転、やらかしタレントたちの “転落劇”。昨今、その余波は、なによりYouTubeの「登録者数」に表れるようだ。まずは芸人・千原せいじのケース。「7月18日、埼玉・戸田市議の河合ゆうすけ氏との対談動画で、『お前、いじめられっ子やったやろ？』と笑いながら挑発し、大炎上しました。動画では、ほかにも『こんなのを支持している戸田市民はヤバい』『ネット