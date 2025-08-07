モデルでタレントの藤田ニコル（27）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。人生初の愛車の助手席に最初に乗せた人物を明かした。この日は仲が良いというお笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太、山本浩司とそろって登場。仲が良すぎてデリカシーがゼロだったというエピソードとして「人生初の愛車・ベンツ購入！記念すべき初助手席、なんで山本さんなの！？」とぶっちゃけた。車の運転が