友人の結婚式に参加したことで、自分の結婚当時を思い出してしまった萌。まわりの友人たちからは、一流企業に勤務している夫の存在を羨ましがられています。確かに外から見れば、直樹は素敵な夫なのかもしれません。そんな私は夫婦生活にある悩みを抱えていて…。■生活費も家事も折半！割り勘夫に悩む妻萌の友人からも羨ましがられる存在の夫・直樹。しかし、萌は、夫婦で家事や生活費を折半しているため、思わぬ出費があった時も