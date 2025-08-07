2024年12月に取りざたされた中居正広の「女性トラブル」から約8カ月──。ついに、トラブルの全貌が伝えられ、波紋を呼んでいる。3月にフジテレビなどが設置した第三者委員会の調査報告書によって、2023年6月に中居が元フジテレビの女性アナウンサーAさん（※アルファベットは報告書の記載に基づく）に対しておこなった行為が性暴力にあたることが認定された。ただ、中居の自宅マンションで起きたこともあり、これまで詳細は