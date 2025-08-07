（武田和史記者）「釧路市内、激しい雨が降っています。走行中の車も水しぶきを上げています」北海道釧路市では、８月７日午前１１時すぎ、１時間に２７ミリの強い雨が降りました。７日の道内は、前線を伴った低気圧が北海道付近を通過する影響で、大気が不安定な状態が続いています。局地的に雷を伴った大雨となる恐れがあり、これまでの１時間降水量は、せたな町で４０．５ミリ、豊頃町の大津で３２．５ミリを記録しています。交