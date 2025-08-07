新東工業 [東証Ｐ] が8月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比30.0％減の5億円に減り、4-9月期(上期)計画の22億円に対する進捗率は22.9％にとどまり、5年平均の51.0％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.1％→1.7％に悪化した。 株探ニュース