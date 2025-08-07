なりわい原発事故訴訟の原告団＝2017年10月、福島地裁前2011年の東日本大震災、東京電力福島第1原発事故に関連して岩手、宮城、福島の被災3県で起こされた訴訟で、各地裁（支部を含む）がこれまでに55件の裁判記録を永久に残す「特別保存」としたことが、共同通信の取材で7日までに分かった。識者は「重要な教訓が残った」と評価する一方で、保存された記録は限定的だとして拡充に向けた基準の見直しを求めている。3県の地裁が