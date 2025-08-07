トヨタ自動車の旗トヨタ自動車は7日、愛知県豊田市で新たな車両工場を建設すると発表した。2030年代初頭の稼働開始を目標とし、土地の取得を決定した。生産車両や規模は今後検討する。東崇徳経理本部長はオンラインで行われた決算説明会で、既存工場の老朽化の状況を踏まえたと説明。年300万台規模の国内生産体制を維持するため「ものづくり基盤をしっかり残していく」と述べた。