東京都心と多摩地域などを結ぶ「京王線」が、倒れた木に接触した影響で現在も一部区間で運転を見合わせています。倒木現場から高柳アナウンサーの報告です。京王電鉄によりますと、きょう正午すぎ、京王線のつつじヶ丘〜仙川駅の間で線路近くの木が倒れ、走行中の新宿行き上り特急列車に接触。先頭車両の全面ガラスにひびが入りました。けが人はいないということですが、この影響で現在も、桜上水駅と府中駅の間、調布駅と若葉台駅