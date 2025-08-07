英国の名門私立校「ゴードンストウン校」の姉妹校が、和歌山市に開校する見通しとなった。日本進出は初めてという。グローバル人材の輩出や異文化理解の促進、地域活性化などが期待される。（古賀愛子）同校は１９３４年に英国・スコットランドに設立された全寮制の学校で、チャールズ国王が学んだことで知られる。学業はもとより、セーリングなどのスポーツや地域活動にも力を入れているという。姉妹校は南海電鉄・和歌山大