札幌市東区で２０２５年６月、３歳の娘を自宅に置き去りにしたとして、自衛官の男と２０代の妻が逮捕されました。女の子は家の近くの路上で保護され、けがはありませんでした。保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、陸上自衛隊・丘珠駐屯地に勤める自衛官・平江黎遠容疑者と、パート従業員の妻・花音容疑者です。２人は６月２５日午後２時ごろ、札幌市東区の自宅に３歳の娘を置き去りにして外出した疑いが持たれています。