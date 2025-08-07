気象台は、午後4時8分に、洪水警報を秋田市、五城目町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】秋田県・秋田市、五城目町に発表 7日16:08時点秋田県では、8日明け方まで土砂災害に警戒してください。内陸では、7日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。沿岸では、7日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害8日明け方にかけて警戒・浸水1時