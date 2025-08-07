人気女子オートレーサーの新井日和（２２＝伊勢崎）が６日、東京都江東区の東京スポーツ新聞社を訪問。伊勢崎オートで１０日から１５日まで行われる「オッズパークＰＲＥＳＥＮＴＳＳＧ第２９回オートレースグランプリ」に向けて意気込みを明かした。２０２１年６月のデビューから着実に力をつけて２年連続２回目の地元ＳＧ出場となる新井は「前節、地元を走れたのは収穫。スタートもしっかり練習してきました」と準備万端