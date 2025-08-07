【女子プロレス最強レスラーの告白神取忍お前の心を折ってやる（１９）】１９９２年、新団体発足に一生懸命動いた。スポンサー探しもリングや道場設営も自分たちでなんでもやる。インディだよね。だまされて、借金だらけの綱渡り。まったく知識もないけど、気持ちだけで動いた。旗揚げ戦を８月に後楽園ホールでやる目標がある。「頑張る力ってすごい」と今でも思うよ。６月１０日、ＬＬＰＷ発足会見を開いた。社長は風間ルミ