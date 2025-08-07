前線の影響で北日本や北陸を中心に雨雲が発達し7日朝、石川県で線状降水帯が発生しました。富山県では7日未明から非常に激しい雨が降り続き黒部市では雨漏りを直していた80代男性が2階から転落して意識不明となっています。各地で大雨による被害が相次いでいます。富山県高岡市では7日午後1時30分までの24時間降水量が191.5ミリを記録しました。高岡の8月1か月間の平均降水量194ミリに迫る量が1日で降ったことになります。この大雨