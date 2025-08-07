サクシード [東証Ｇ] が8月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期非連結比0.6％増の1.5億円となり、通期計画の3.1億円に対する進捗率は49.7％に達し、3年平均の40.1％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の17.4％→15.6％に低下した。 ※今期から連結決算に移行。 株探ニュース