¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÂ¼»³ºÌ´õ¡Ê¤æ¤¤¤ê¡Ë¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦µª°ËÔ¢²°¥Û¡¼¥ë¤Ç¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¿·¡¦ËëËö½ã¾ðÅÁ¡×¡Ê£¸¡Á£²£´Æü¡¢±é½Ð¡¦²¬Â¼½Ó°ì¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·àºî²È¡¦¤Ä¤«¤³¤¦¤Ø¤¤¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¿·ÁªÁÈ¤Î²­ÅÄÁí»Ê¡ÊÂ¼»³¡Ë¤¬½÷À­¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÎÊª¸ì¡£³«Ëë¤òÁ°Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿Â¼»³¤Ï¡Ö±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥­¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÇØÃæ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤­¤ë²­ÅÄÁí»Ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£·Î¸Å´ü´Ö