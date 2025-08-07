８月９日の札幌５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）でグレーヌドジョワ（牡２歳、栗東・今野貞一厩舎、父ロードカナロア）がデビュー星を目指す。母エバーブロッサムは１勝に終わったが、１３年オークス２着など牝馬クラシックでも活躍した。６日の函館・Ｗコースではグランクリュ（３歳未勝利）と併せ５ハロン６７秒８―１２秒２。シャープに伸びて２馬身先着した。「少しズブさはありますが、動かしてからは動けていた」と