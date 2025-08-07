８月１０日の札幌５Ｒ・２歳新馬（芝１５００メートル）でベルグランボヌール（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が初戦を迎える。近親に２１年神戸新聞杯を制し、皐月賞と日本ダービー３着、菊花賞４着とクラシックを沸かせたステラヴェローチェがいる厩舎ゆかりの血統馬。「真面目に走ってくれますし、調教でも動けている」と北村助手も目を細めた。６日の函館・芝コースでの最終追い切りは、アニマレイ（２歳未勝利