◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」あれから３０年か。場所は大阪・吉本興業本社。取材対象者は吉本新喜劇座員の高井俊彦（４９）だ。１９９５年４月入学の吉本総合芸能学院（ＮＳＣ）大阪校１５期生として切磋琢磨（せっさたくま）した同期生のロングインタビューが７月下旬、初めて実現した。「よろしくお願いしま〜す」と頭を下げてから見つめ合い、同時に「ふふふ」と照れ笑いが声に出た。高井はすぐ売れた。漫才コンビ