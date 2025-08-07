Ｊ１横浜ＦＣは７日、ゴール裏応援団体に所属するサポーター１名に違反行為が認められたとして、処分を下したと発表した。当該サポーターへの処分内容は「横浜ＦＣ、ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ、横浜ＦＣアカデミーが出場する全公式戦への無期限入場禁止処分」。所属する応援団体は「無期限活動停止処分」となった。当該サポーターは７月２０日に行われた第２４節清水戦（アウェー開催）において、横浜ＦＣクラブスタッフに