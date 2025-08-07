日本パーカライジング [東証Ｐ] が8月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比17.8％減の40.3億円に減り、通期計画の185億円に対する進捗率は21.8％となり、5年平均の22.2％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の12.0％→10.7％に低下した。 株探ニュース