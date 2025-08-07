こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。洗車したばかりなのに、翌日にはもうホコリまみれ。花粉の季節には、ドアを開けると花粉が舞い上がってくしゃみや涙が……。愛車を美しく維持するには日々のホコリ退治がポイントですが、高級車やハイヤーの世界では当たり前に使われているのが「オーストリッチフェザーダスター」。お金持ちが見栄で使っているのではなく、モッフモフな羽毛で塗装を傷