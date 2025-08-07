千葉ロッテマリーンズは8日正午からマリーンズオンラインストア限定で西川史礁外野手のプロ初ホームランを記念したグッズの受注販売を開始すると発表した。ドラフト1位入団の西川は7月30日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に4番・左翼で先発出場し、4回に楽天先発の岸孝之投手からプロ初本塁打を記録した。記念グッズは直筆サイン入りフォトファイルやピクチャーボール、Tシャツなど計28商品がラインナップされている。西川