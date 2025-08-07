日本野球機構（NPB）は7日、出場登録・抹消選手を公示。中日が中田翔内野手（36）を出場登録した。中田は腰痛のために5月13日に出場選手登録を抹消され、6月20日のウエスタン・リーグ阪神戦で実戦復帰。7月10日のウエスタン・リーグオリックス戦で実戦復帰後初アーチを放っていた。