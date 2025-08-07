香川県警本部 警察官になりすまして香川県の高齢者からキャッシュカードをだまし取ったとして、福岡県の無職の男（36）が7日、詐欺と組織的犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年7月11日、氏名不詳者らと共謀して高松市の女性（80）に「岡山であなたのカードが使われています」「あなたのカードを使えなくするために警察官が家に行きます」などとうその電話をかけました