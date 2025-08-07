イー・ギャランティ [東証Ｐ] が8月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比9.0％増の12.9億円に伸び、4-9月期(上期)計画の25.5億円に対する進捗率は50.7％となり、5年平均の48.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の48.5％→46.0％に低下した。 株探ニュース