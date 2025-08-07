8月8日（金）の『徹子の部屋』に、加藤タキと夫の黒川雅之が登場する。【映像】サヘル・ローズ、母子家庭で一時はホームレスに。諦めていた大学進学の夢…恩師のおかげで実現80代を迎えた今もバリバリの現役で活躍している夫婦。海外アーティスト・コーディネーターの先駆けとして活躍した加藤は、今回8回目の出演となる。今年は加藤が80歳「傘寿」、夫・黒川が88歳「米寿」を迎えた記念の年ということで、初の夫婦出演が実現した