【これからの見通し】英中銀政策金利発表とともに、米新規失業保険も注視ドル安継続するか きょうは英中銀政策金利が発表される。いわゆるスーパーサーズデーの回で、インフレ・ＧＤＰなどの見通しとともにベイリー英中銀総裁会見が実施される。市場ではほぼ２５ｂｐ利下げを織り込み済みとなっている。足元の経済指標は根強いインフレとともに月次ＧＤＰが２か月連続でマイナスとなるなど、