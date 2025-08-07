ドル円一時１４６．８５レベル、本日の安値を広げる＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は147円台割れから安値を146.85レベルに広げてきている。ドル全般にドル安の動きを示しており、ユーロドルは1.1678レベル、ポンドドルは1.3375レベルに高値を伸ばしている。米１０年債利回りは４．２４％台で推移。欧州株や米株の先物はプラス圏で推移。市場には米早期利下げ期待が広がっているもよう。 USD/JPY146.86EUR/