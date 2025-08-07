東京・世田谷区の「環七通り」で、トラック2台とバイクが絡む事故があり、バイクの運転手が意識がない状態で病院に搬送されました。赤いバイクがトラックの前方部分にめり込み、原形がなくなっています。7日午前11時前、世田谷区若林の環状七号線で、「トラック2台とバイクの事故」と110番通報がありました。警視庁や東京消防庁によりますと、バイクが後ろを走るトラックに追突され、そのはずみで前にいたトラックに突っ込みました