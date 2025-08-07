6月にAKB48を卒業した村山彩希（28）が7日、東京・紀伊國屋ホールで主演ミュージカル「新・幕末純情伝」（8日から）公開ゲネプロに出席した。劇作家つかこうへいさんの名作で、幕末の京都を舞台に、少女・沖田総司が混沌（こんとん）の世の中を駆け抜ける愛と革命の物語。AKB48卒業後初の単独主演舞台となり、「稽古期間は右も左もわからない私を、キャストの皆さんが言葉や背中で教えてくれて、今ここに立てています。今できる沖