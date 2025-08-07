アマゾンはクラウド部門の組織スリム化の一環として上海のAI研究所の閉鎖を決めた。写真は研究所が入居していたオフィスビル（アマゾンのウェブサイトより）【写真】AWSの上海AI研究所の所長を務めていたコンピューター科学者の張崢氏。アメリカのアマゾン・ドット・コムのクラウド部門であるアマゾン・ウエブ・サービス（AWS）は、中国の上海に置くAI（人工知能）の研究所を閉鎖する。7月22日、研究所に所属する応用科学者の王敏