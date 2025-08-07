西川ゴム工業 [東証Ｓ] が8月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比32.2％減の20.5億円に落ち込み、4-9月期(上期)計画の37億円に対する進捗率は5年平均の73.7％を下回る55.6％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.0％→6.1％に悪化した。 株探ニュース