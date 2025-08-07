深刻な水不足の続く上越市。市民への節水呼びかけが続いていますが、上越市は7日、9月10日まで計画断水は回避できる見込みだと発表しました。上水道用の供給をしている上越市の正善寺ダムでは雨不足などで危機的な状況が続いていますが市は7日、市民が取り組んでいる節水の効果があらわれてきたことや、原水確保の取り組みが順調に進捗しているとして、今後、現在の節水の取り組みの継続が大前提としたうえで、9月10日まで断水を回