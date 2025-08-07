ユビテック [東証Ｓ] が8月7日大引け後(16:00)に非開示だった業績見通しを発表。25年6月期の業績予想は連結最終損益が4.8億円の赤字(前の期は3.4億円の赤字)に赤字幅が拡大する見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2025年６月期の連結業績予想につきましては、当社グループを取り巻く事業環境の変化等により、合理的な算定を行うことが困難な状況であったことからこれまで未定と