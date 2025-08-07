卓球のWTTチャンピオンズ横浜女子シングルス1回戦で、世界ランキング5位の中国の王芸迪（ワン・イーディー）があわや初戦敗退の場面があった。7日の1回戦で同40位のドイツのウィンターと対戦した王は、相手のパワーに押される場面が目立ち、開始から6連続ポイントを許すなど第1ゲームを4-11で奪われる。続く第2ゲームも再びリードを許す苦しい展開となり、5-11で失った。後がなくなった王は逆に吹っ切れたのか、第3ゲームは一転し